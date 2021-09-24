Раде придется переголосовать за закон о деолигархизации. Нардепы поддержали взаимоисключающие поправки

Верховной Раде придется повторно голосовать за закон о деолигархизации, потому что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк из «Голоса», Ирина Верещук из «Слуги народа» и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава Рады в своем Facebook поприветствовал принятие этого законопроекта, потому что нардепы поддержали его правку 398. Она определяет, что вносить олигархов в реестр будет по представлению комиссии Нацагентство по предупреждению коррупции.

В то же время нардепы также поддержали и правку 406, которая определяет, что реестр олигархов будет вести Совет нацбезопасности и обороны. Соответственно обе поправки являются взаимоисключающими.

Ирина Верещук подтвердила, что Рада будет вынуждена переголосовать этот закон. Это планируют сделать на следующей неделе, но точной даты она не назвала. Очередных сессий на следующей неделе в парламенте не запланировано, поэтому нардепы, вероятно, созовут внеочередную.