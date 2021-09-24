Раді доведеться переголосувати за закон про деолігархізацію. Нардепи підтримали взаємовиключні поправки

Верховній Раді доведеться повторно голосувати за закон про деолігархізацію, тому що нардепи підтримали взаємовиключні поправки.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк із «Голосу», Ірина Верещук зі «Слуги народу» та спікер парламенту Дмитро Разумков.

Очільник Ради у своєму Facebook привітав ухвалення цього законопроєкту, тому що нардепи підтримали його правку 398. Вона визначає, що вносити олігархів до реєстру буде за поданням комісії Нацагентство з питань запобігання корупції.

Водночас нардепи також підтримали і правку 406, яка визначає, що реєстр олігархів буде вести Рада нацбезпеки і оборони. Відповідно обидві правки є взаємовиключними.

Ірина Верещук підтвердила, що Рада буде змушена переголосувати цей закон. Це планують зробити наступного тижня, але точної дати вона не назвала. Чергових сесій на наступний тиждень у парламенті не заплановано, тому нардепи, ймовірно, скличуть позачергову.