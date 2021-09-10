Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на анализ Венецианской комиссии. Ее вывод нужно ждать несколько месяцев, но в «Слуге народа» обещают принять документ как можно быстрее.

Об этом пишет Интерфакс.

«Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, как субъекта, который в соответствии со статьей 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту», — говорится в письме от Разумкова.

Глава парламента сообщил, что в партии «Слуга народа» его призвали не отправлять этот законопроект в Венецианскую комиссию, потому что это затянет его принятие. Но Разумков подчеркнул, что Рада может рассматривать документ и без заключения Комиссии.

«Нам не надо ждать выводов Венецианской комиссии [чтобы рассмотреть законопроект в парламенте]. На сегодняшний день обратились четыре оппозиционные фракции — практически все оппозиционные фракции, которые были, — обратились с таким требованием к главе Верховной Рады. Также было обращение Людмилы Денисовой. Поэтому так», — пояснил он.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что нардепы планируют принять законопроект об олигархах во втором чтении как можно скорее.

«Видим попытки заинтересованных сторон намеренно затянуть принятие этого проекта закона, направив его для получения заключения «венецианки» перед рассмотрением во втором чтении. Таким образом олигархи и связанные с ними депутаты надеются «затормозить» принятие антиолигархического закона минимум на 2—3 месяца», — подчеркнул Арахамия.

По его словам, к документу подали 1 200 поправок, а потому пока неизвестно, какой будет финальная версия законопроекта.