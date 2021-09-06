В законопроект Зеленского об олигархах внесли более тысячи поправок

Профильный комитет Верховной Рады завершает подготовку к рассмотрению во втором чтении президентского проекта закона об олигархах ( № 5599 ). Сейчас нардепы предложили уже 1 257 поправок к документу.

Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Содержание самого законопроекта, который подал президент Владимир Зеленский изложен на 13 страницах, а вот правки — на 500.

Впрочем, Железняк отметил, что «откровенного спама» среди поправок нет, как и определенного депутата, который прислал бы рекордное количество замечаний.

«Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть поправки достаточно содержательные — на 10—12 страниц текста. Наиболее объемная занимает 18 страниц, она от мощного авторского коллектива», — отметил нардеп.

Больше всего депутаты не согласны с тем, что именно Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. Они предлагают альтернативные варианты:

Кабмин по обращению СНБО, членов правительства или президента;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;

специально созданная комиссия при НАПК;

комиссия из 7 человек, где большинство — представители международных организаций.

Также некоторые нардепы предлагают определить Национальное агентство по предупреждению коррупции как главный орган, который признает предпринимателя олигархом и будет вести соответствующий реестр.

Депутаты считают, что все олигархи должны отчитываться о финансировании СМИ, а концентрация бизнеса с участием олигарха должна проходить под контролем Антимонопольного комитета Украины.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Железняк рассказал, что много поправок по поводу критериев, по которым человека могут определить олигархом. Среди предложений: размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и тому подобное.