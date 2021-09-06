До законопроєкту Зеленського про олігархів запропонували понад тисячу поправок

Профільний комітет Верховної Ради завершує підготовку до розгляду у другому читанні президентського проєкту закону про олігархів (№ 5599). Наразі нардепи запропонували уже 1 257 поправок до документу.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Зміст самого законопроєкту, який подав президент Володимир Зеленський викладений на 13 сторінках, а от правки — на 500.

Утім, Железняк зазначив, що «відвертого спаму» серед правок немає, як і певного депутата, який надіслав би рекордну кількість зауважень.

«Усі подавали плюс-мінус нормальну кількість правок — у рамках пристойності. Є поправки досить змістовні — на 10—12 сторінок тексту. Найбільш обʼємна займає 18 сторінок, вона подана від потужного авторського колективу», — зазначив нардеп.

Найбільше депутати не погоджуються з тим, що саме Рада національної безпеки та оборони формуватиме реєстр олігархів. Вони пропонують альтернативні варіанти:

Кабмін за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу;

спеціально створена комісія при НАЗК;

комісія з 7 осіб, де більшість — представники міжнародних організацій.

Також деякі нардепи пропонують визначити Національне агентство з питань запобігання корупції як головний орган, котрий визнаватиме підприємця олігархом та вестиме відповідний реєстр.

Депутати вважають, що всі олігархи повинні звітувати про фінансування ЗМІ, а концентрація бізнесу за участю олігарха має відбуватися під контролем Антимонопольного комітету України.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняк розповів, що багато правок стосуються уточнення критеріїв, за якими особу можуть визначити олігархом. Серед пропозицій: розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента тощо.