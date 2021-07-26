Голова Ради Разумков подав правки до законопроєкту про олігархів: аби їх перелік визначала незалежна комісія, а не РНБО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков подав правки до законопроєкту про олігархів. Він пропонує створити незалежну комісію при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), яка визначатиме перелік олігархів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«На мій погляд, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК. Я подавав відповідні правки. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, не потребуватиме додаткових видатків на свою діяльність. Організаційний процес роботи комісії фактично буде забезпечуватися НАЗК», — сказав Разумков.
За його словами, щоб уникнути конфлікту інтересів, визначати перелік олігархів має не РНБО, а незалежний орган.
Загалом до цього законопроєкту подали 1 230 поправок.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що олігархи на тлі законопроєкту про деолігархізацію почали самі відмовлятися від активів. Конкретних прізвищ він не назвав.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.