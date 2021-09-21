Арахамія визнав «певні розбіжності» з Разумковим і хоче зʼясувати, як спікер працює з лікарняного. Опозиційні фракції проти заміни голови ВР

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія хоче юридично з’ясувати, як спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає засідання, перебуваючи на лікарняному. Він визнав, що з очільником парламенту є «певні розбіжності».

Про це Арахамія сказав у кулуарах парламенту.

«Щодо лікарняного, я хотів би, щоб з’ясували, тому що я не розумію. Він офіційно на лікарняному, але видає розпорядження. Коли людина на лікарняному — будь то президент чи журналіст, вона не може виконувати жодні обов’язки», — зазначив він.

Арахамія визнав, що у команди президента з Разумковим є «певні розбіжності», але заявив, що голову парламенту досі сприймають як частину влади. Водночас у партії хочуть почути позицію Разумкова через інформацію журналістів про його бажання «будувати окрему політичну кар’єру».

Опозиційні фракції в Раді виступають проти заміни Разумкова.