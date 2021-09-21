Арахамия признал «определенные разногласия» с Разумковым и хочет выяснить, как спикер работает с больничного. Оппозиция против замены главы ВР

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия хочет юридически определить, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает заседания, находясь на больничном. Он признал, что с главой парламента есть «определенные разногласия».
Об этом Арахамия сказал в кулуарах парламента.
«По больничному, я хотел бы, чтобы выяснили, потому что я не понимаю. Он официально на больничном, но издает распоряжения. Когда человек на больничном — будь то президент или журналист, он не может выполнять никакие обязанности», — отметил он.
Арахамия признал, что у команды президента с Разумковым есть «определенные разногласия», но заявил, что главу парламента до сих пор воспринимают как часть власти. В то же время в партии хотят услышать позицию Разумкова из-за информации журналистов о его желании «строить отдельную политическую карьеру».
Оппозиционные фракции в Раде выступают против замены Разумкова.
«Мы были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение, я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение», — сказала сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
По ее словам, Разумков пытается отстаивать независимость парламента. С похожей позицией выступили и в «Голосе». Там отметили, что Разумков справляется со своей должностью.
Фракция ОПзЖ тоже не поддерживает отставку Разумкова. Там считают, что спикер придерживается «государственной позиции».
«Единственная причина, почему его хотят заменить, — потому что он не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента», — считает сопредседатель фракции Юрий Бойко.
Заместитель председателя фракции «Батьківщина» Сергей Соболев считает, что монобольшинство не решится заменить Разумкова. Он считает, что такой публичный конфликт со спикером только навредит «Слуге народа».
- 8 сентября глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов. По его словам, заседание, ориентировочно, состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели. Арахамия опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра и полная замена состава Кабинета министров.
- Кроме того, в СМИ уже несколько недель появляется информация, что ОПУ ведет разговоры с нардепами по поводу голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым нардепам обещают денежные вознаграждения в конвертах.