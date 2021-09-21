Арахамия признал «определенные разногласия» с Разумковым и хочет выяснить, как спикер работает с больничного. Оппозиция против замены главы ВР

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия хочет юридически определить, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает заседания, находясь на больничном. Он признал, что с главой парламента есть «определенные разногласия».

Об этом Арахамия сказал в кулуарах парламента.

«По больничному, я хотел бы, чтобы выяснили, потому что я не понимаю. Он официально на больничном, но издает распоряжения. Когда человек на больничном — будь то президент или журналист, он не может выполнять никакие обязанности», — отметил он.

Арахамия признал, что у команды президента с Разумковым есть «определенные разногласия», но заявил, что главу парламента до сих пор воспринимают как часть власти. В то же время в партии хотят услышать позицию Разумкова из-за информации журналистов о его желании «строить отдельную политическую карьеру».

Оппозиционные фракции в Раде выступают против замены Разумкова.