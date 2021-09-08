Арахамія: «Слуга народу» обговорить кадрові перестановки в уряді 20 вересня

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував засідання франції для обговорення кадрових питань.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, засідання орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня, перед початком наступного пленарного тижня.

Арахамія також спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади премʼєр-міністра, а також повна заміна складу Кабінету міністрів. «По премʼєру, точно — це фейк. Повної заміни не буде», — сказав він журналістам в кулуарах парламенту в середу.