Арахамія: «Слуга народу» обговорить кадрові перестановки в уряді 20 вересня

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував засідання франції для обговорення кадрових питань.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, засідання орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня, перед початком наступного пленарного тижня.
Арахамія також спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади премʼєр-міністра, а також повна заміна складу Кабінету міністрів. «По премʼєру, точно — це фейк. Повної заміни не буде», — сказав він журналістам в кулуарах парламенту в середу.
- Напередодні Арахамія повідомив, що восени в уряді планують замінити трьох-чотирьох міністрів.
- Влітку кадрові перестановки пройшли в Офісі президента. Колишнього посла в Туреччині призначили заступником керівника ОП Єрмака. Також в ОП була введена нова посада, на яку призначили Жовкву (був заступником керівника ОП).
- Пізніше Зеленський провів ротацію в ЗСУ. Він призначив нових командувачів Повітряних сил, Десантно-штурмових військ і в зоні ООС.