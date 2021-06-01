В Офісі президента кадрові перестановки. Експосла в Туреччині призначили заступником Єрмака і ввели нову посаду

Колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибігу призначили заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Також в ОП введена нова посада, на яку призначили Ігоря Жовкву (був заступником керівника ОП).
В Офісі президента заявили, що такими рішеннями посилюють зовнішньополітичний напрямок в роботі ОП.
Сибіга зосередиться на «широкому спектрі питань зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства», а Жовква на посаді заступника керівника ОП з європейської та євроатлантичної інтеграції буде займатися координацією співпраці з віцепремʼєр-міністром з питань євроінтеграції та Верховною Радою.
Також в ОП створено структурний підрозділ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
- Саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, пройде без участі української сторони як країни-партнера, хоча в Офісі президента сподіваються, що в Альянсі ще переглянуть це рішення. На саміті будуть піднімати питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі у разі вступу.