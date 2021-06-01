В Офисе президента кадровые перестановки. Экс-посла в Турции назначили заместителем Ермака и ввели новую должность

Бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу назначили заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Также в ОП введена новая должность, на которую назначили Игоря Жовкву (был замруководителя ОП).

В Офисе президента заявили, что такими решениями усиливают внешнеполитическое направление в работе ОП.

Сибига сосредоточится на «широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства», а Жовква в должности замруководителя ОП по европейской и евроатлантической интеграции будет заниматься координацией сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции и Верховной Радой.

Также в ОП создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции.