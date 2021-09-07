Голова фракції СН Арахамія: В уряді замінять трьох—чотирьох міністрів

Восени в уряді планують замінити трьох—чотирьох міністрів.

Про це заявив голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, пише «Інтерфакс-Україна».

«Планується три—чотири кадрові заміни. Але ми не будемо їх анонсувати наперед, тому що це може нашкодити певному міністерству, тому що на наступний же день після того, як журналісти дали заголовки про те, що такий-то міністр йде, його вже ніхто не слухається, він не може виконувати свої обовʼязки фактично», — сказав Арахамія.

За його словами, фракція ще в середині літа почала переговори з потенційними кандидатами на посади міністрів, але знайти заміну непросто. Він поскаржився, що «більшість нормальних людей» відмовляються йти в міністри, особливо ті, у кого є бізнес.