«Слуга народа» собирает подписи за отставку спикера Рады Разумкова

В Верховной Раде народные депутаты собирают подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.
Соответствующий документ обнародовал глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Так, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности.
Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.
«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце», — написал Разумков на своей странице в Facebook.
Недавно Арахамия признал, что у команды президента с Разумковым есть «определенные разногласия», но заявил, что главу парламента до сих пор воспринимают как часть власти. В то же время в партии хотят услышать позицию Разумкова из-за информации журналистов о его желании «строить отдельную политическую карьеру».
- Конфликт между фракцией «Слуга народа» и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию. Во фракции конфликт назвали «сложной производственной ситуацией» и допустили возможность отставки спикера Рады.
- Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря.
- Глава партии, первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам или нет.