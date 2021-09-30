Глава Рады Разумков упрекнул Стефанчука в желании «попасть в другое кресло» и заверил, что не собирается в отставку

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который на днях выздоровел от коронавируса, не собирается уходить в отставку.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я, как Дмитрий Разумков, сегодня в отставку не собираюсь. Пока формальных оснований для этого нет. Можно отправить кого-либо в отставку или уволить с должности. В этом случае решение может принять только Верховная Рада Украины», — подчеркнул он.

По мнению Разумкова, слухи о его возможной отставке связаны с тем, что он отправил законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии.

Также глава Рады заверил, что не собирается держаться за должность.

«Я немного другой человек. Должность для меня — не самоцель. Должность — это инструмент, которым ты можешь реализовывать ту политику, в которую ты сам веришь, те принципы, с которыми ты приходил. И мне кажется очень важным, чтобы твои принципы не менялись от должности. Потому что должности действительно проходят», — сказал он.