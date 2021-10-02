«Слуга народа» собрала необходимое количество подписей для рассмотрения отставки Разумкова

В «Слуге народа» собрали более 150 подписей, необходимых для регистрации в Верховной Раде постановления об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук.

«По состоянию на 17:30 коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины», — напиала она в Telegram.

Подписи начали собирать в рамках заседания фракции в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На 4 октября он пригласил «слуг» на разговор, чтобы обсудить претензии.