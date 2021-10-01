В Трускавце началась выездная фракция «слуг». Завтра ждут Зеленского, генпрокурора и главу МВД

В Трускавце в пятницу, 1 октября, началось заседание «Большой фракции» депутатов от «Слуги народа». На нем уже выступил глава фракции Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В субботу, 2 октября, к депутатам приедет президент Владимир Зеленский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Открыл заседание в 15:30 глава фракции Давид Арахамия. После этого выступил глава партии Корниенко и вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Далее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал о стратегии развития экономики и социальной сферы. Кроме этого, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов представит депутатам план трансформации страны — его Зеленский представил в США.