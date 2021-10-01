У Трускавці розпочалася виїзна фракція «слуг». Завтра чекають на Зеленського, генпрокурора і главу МВС

У Трускавці у пʼятницю, 1 жовтня, розпочалося засідання «Великої фракції» депутатів від «Слуги народу». На ньому вже виступив глава фракції Давид Арахамія, глава партії Олександр Корнієнко та премʼєр-міністр країни Денис Шмигаль. У суботу, 2 жовтня, до депутатів приїде президент Володимир Зеленський, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

Відкрив засідання о 15:30 глава фракції Давид Арахамія. Після цього виступив глава партії Корнієнко та віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі глава уряду Денис Шмигаль розповів про стратегії розвитку економіки та соціальної сфери. Крім цього, глава Київської школи економіки Тимофій Милованов представить депутатам план трансформації країни — його Зеленський презентував у США.