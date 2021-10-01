«Слуги» почали прибувати до Трускавця. Журналістів до них не пускають

В пʼятницю, 1 жовтня, в Трускавець почали прибувати народні депутати з фракції «Слуга народу», які проведуть там виїзне засідання. Охорона одного з готелів, в якому вони повинні оселитися, не дозволяє журналістам пройти в лобі і поспілкуватися зі «слугами».

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля» Марія Жартовська. Вранці 1 жовтня у Трускавець на потязі прибула перша група нардепів з близько 50 осіб. Їх повинні розселити у трьох готелях: «Міротель», Rixos-Prykarpattya і «Лісова пісня». Багато «слуг» добираються до Трускавця самостійно, тож приїдуть туди дещо пізніше.

Коли журналісти приїхали знімати процес заселення в «Міротель», охорона не пустила їх у будівлю, не пояснюючи причину. На пряме запитання, чи повʼязано це з приїздом «слуг», адміністрація не відповіла. При цьому охорона не перешкоджає зйомці.

Згодом керуюча «Міротелем» Олена Геращенко пояснила заборону тим, що компанія-організатор не погодила присутність журналістів у отелі.