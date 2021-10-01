«Слуги» почали прибувати до Трускавця. Журналістів до них не пускають

В пʼятницю, 1 жовтня, в Трускавець почали прибувати народні депутати з фракції «Слуга народу», які проведуть там виїзне засідання. Охорона одного з готелів, в якому вони повинні оселитися, не дозволяє журналістам пройти в лобі і поспілкуватися зі «слугами».
Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля» Марія Жартовська. Вранці 1 жовтня у Трускавець на потязі прибула перша група нардепів з близько 50 осіб. Їх повинні розселити у трьох готелях: «Міротель», Rixos-Prykarpattya і «Лісова пісня». Багато «слуг» добираються до Трускавця самостійно, тож приїдуть туди дещо пізніше.
Коли журналісти приїхали знімати процес заселення в «Міротель», охорона не пустила їх у будівлю, не пояснюючи причину. На пряме запитання, чи повʼязано це з приїздом «слуг», адміністрація не відповіла. При цьому охорона не перешкоджає зйомці.
Згодом керуюча «Міротелем» Олена Геращенко пояснила заборону тим, що компанія-організатор не погодила присутність журналістів у отелі.
За інформацією «Бабеля», саме в готелі «Міротель» житиме більшість нардепів. Сама виїзна фракція 1 і 2 жовтня пройде в конференц-залі Rixos-Prykarpattya. Президент Володимир Зеленський приїде на захід тільки на один день — 2 жовтня.
У ці дні на територію Rixos-Prykarpattya пускають тільки гостей готелю і акредитованих журналістів, а поруч чергують бійці Нацгвардії.
Як повідомив «Бабелю» один з нардепів, поїздку до Трускавця вони оплачують самостійно. «Все за свої гроші. Від фракції, при необхідності, надають допомогу в бронюванні квитків», — сказав він.
Стандартний одномісний номер, без сніданку, в «Міротелі» зараз коштує 3 090 грн, двомісний — 3 730 грн. Ціна люкс стартує від 6 200 грн.
У Rixos-Prykarpattya, де за інформацією «Бабеля», зупиниться керівництво Офісу президента, найдешевший одномісний номер обійдеться в 2 840 грн.
Ціни за номер в готелі «Лісова пісня» стартують від 1 080 грн.
- Виїзне засідання фракції «Слуга народу» в Трускавці пройде 1 та 2 жовтня. На ньому, серед іншого, будуть обговорювати і кадрові питання, головне з яких — можлива відставка спікера Ради Дмитра Разумкова.
- У серпні 2019 року «слуги» вже збиралися в Трускавці. Тоді в Rixos-Prykarpattya провели тижневі курси для 300 членів «Слуги народу», тоді ще майбутніх депутатів Верховної Ради. Партія витратила на них 11,2 млн гривень.