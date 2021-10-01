«Слуги» начали прибывать в Трускавец. Журналистов к ним не пускают

Утром в пятницу, 1 октября, в Трускавец начали прибывать народные депутаты из фракции «Слуга народа», которые здесь проведут выездное заседание. Охрана одного из отелей, в котором они должны поселиться, не дает журналистам пройти в лобби и пообщаться со «слугами».

Об этом сообщает корреспондентка «Бабеля» Мария Жартовская. Утром 1 октября в Трускавец на поезде прибыла первая группа нардепов из около 50 человек. Их должны расселить в трех отелях: «Миротель», Rixos-Prykarpattya и «Лесная песня». Многие «слуги» добираются в Трускавец самостоятельно, поэтому приедут туда несколько позже.

Когда же журналисты приехали снимать процесс заселения в «Миротель», охрана не пустила их в здание без объяснения причин. На прямой вопрос, связано ли это с приездом «слуг», администрация не ответила. При этом охрана не препятствует съемке.

Позже управляющая «Миротелем» Елена Геращенко объяснила запрет тем, что компания-организатор не согласовала присутствие журналистов в отеле.