В «Слуге народа» опровергли подготовку тренинга в Трускавце, но говорят о рабочем совещании

Пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук опровергла слухи, что фракция «Слуга народа» якобы снова соберется на тренинг в Трускавце, и заверила, что депутаты проведут рабочее совещание.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест», — отметила Палийчук.

По ее словам, в совещании примут участие представители всех ветвей власти и президент Украины Владимир Зеленский.

Отдельно Палийчук назвала темы совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год и достижений за прошедшие два года, а также план законопроектных работ.