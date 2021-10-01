Глава фракции «слуг» Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова: Холодная регламентная война и маленькие мелочи

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причиной своего обращения об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова «холодную регламентной войну».

Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

«Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, происходило. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют, холодная регламентная война. Ну, там, маленькие мелочи, которые я даже не хочу... Честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу», — сказал Арахамия.

Также он напомнил, что Разумков был делегирован от фракции «Слуга народа».

«Если человек больше не «слуга народа» или не совпадают у него мысли со «слугой народа», он просто будет заменен, как все другие должности, как в Кабинете министров», — отметил Арахамия.