Глава фракції «слуг» Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова: Холодна регламентна війна і маленькі дрібниці

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною свого звернення щодо відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова «холодну регламентну війну».
Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».
«Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали ухвалювати закон про олігархів, траплялося. Спочатку був інцидент із Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають — холодна регламентна війна. Ну, там, маленькі дрібниці, які я навіть не хочу... Чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні», — сказав Арахамія.
Також він нагадав, що Разумков був делегований від фракції «Слуга народу».
«Якщо людина більше не «слуга народу» чи не співпадають у неї думки зі «Слугою народу», вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів», — зазначив Арахамія.
Сам спікер Ради запевнив, що у нього немає конфлікту з фракцією «Слуга народу».
«У мене справді немає конфлікту [з фракцією «Слуга народу»]. Якщо його хочуть створити, то це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх субʼєктів цього конфлікту... Було завдання, і Давид Георгійович [Арахамія] його виконав», — сказав Разумков журналістам.
Він заявив, що готовий відстоювати свою позицію, зокрема і на фракції, якщо його запросять, а також повідомив, що на збори фракції у Трускавці він не запрошений, і тому не поїде туди.
Окрім цього, голова Ради додав, що після отримання листа про відкликання не обговорював це питання із президентом України Володимиром Зеленським.
«Із Арахамією була розмова. Претензій я також не почув... Думаю, головним ініціатором цього процесу не був Давид Георгійович», — зауважив Разумков.
- 30 вересня глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що нардепи збирають підписи за відставку глави парламенту. Він опублікував документ, в якому глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а у разі звільнення з посади він залишиться в політиці.