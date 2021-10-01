Глава фракції «слуг» Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова: Холодна регламентна війна і маленькі дрібниці

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною свого звернення щодо відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова «холодну регламентну війну».

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали ухвалювати закон про олігархів, траплялося. Спочатку був інцидент із Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають — холодна регламентна війна. Ну, там, маленькі дрібниці, які я навіть не хочу... Чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні», — сказав Арахамія.

Також він нагадав, що Разумков був делегований від фракції «Слуга народу».

«Якщо людина більше не «слуга народу» чи не співпадають у неї думки зі «Слугою народу», вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів», — зазначив Арахамія.