«Процедура запускається знову». До Ради надійшло друге подання про збір підписів за відставку Разумкова

Апарат спікера Верховної Ради отримав друге звернення про видачу листів для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній.

«Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення — від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно», — заявила вона.