«Процедура запускается снова». В Раду поступило второе представление о сборе подписей за отставку Разумкова

Аппарат спикера Верховной Рады получил второе обращение о выдаче листов для сбора подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

«Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя Парламента с должности было мало. Поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно», — заявила она.