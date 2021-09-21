Фракція «Слуга народу» знову збереться на тренінг. Де саме — поки невідомо

Депутати Верховної Ради від фракції «Слуга народу» знову зберуться на тренінг, як і два роки тому у Трускавці. Захід відбудеться з 30 вересня по 2 жовтня, але де саме — поки невідомо.

Про це «Бабелю» розповіло поінформоване джерело у фракції «слуг». За словами співрозмовника, головна мета заходу, який отримав умовну назву «Трускавець-2», — саме навчання, інших питань, зокрема, кадрових, у порядку денному немає.

«[Місце тренінгу] не оголошується. Але про такі плани давно говорили. Навіть на самому початку йшлося, що періодично будемо збиратися на, умовно, тренінги», — розповіло джерело «Бабеля».