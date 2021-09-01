Зеленский встретился с главой Всемирного банка и представил план «зеленой» трансформации страны

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Вашингтон встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский презентовал Малпассу план «зеленой» трансформации страны и надеется, что его поддержит Всемирный банк и предложил учреждению принять участие в реализации плана трансформации Украины.
«Хотим действовать совместно с ЕС относительно Зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата», — отметил президент Украины.
Также в рамках визита подписали с и. о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроуса Меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Украины. Меморандум предусматривает сотрудничество по проекту в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.
- Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом. В Вашингтоне у него запланирована первая встреча с президентом США Джо Байденом. Она состоится в среду, 1 сентября. Встреча будет как на уровне делегаций, так и тет-а-тет.
- Украина с США уже подписали два документа. Один — о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС, второй — рамочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.