«Слуга народу» зібрала необхідну кількість підписів для розгляду відставки Разумкова

У «Слузі народу» зібрали понад 150 підписів, необхідних для реєстрації у Верховній Раді постанови про відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Про це повідомила спікер СН Юлія Палійчук.
«Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України», — написала вона в Telegram.
Підписи почали збирати в рамках засідання фракції у Трускавці. Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На 4 жовтня він запросив «слуг» на розмову, щоб обговорити претензії.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Арахамія назвав причиною звертання про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».