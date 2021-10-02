«Слуга народу» зібрала необхідну кількість підписів для розгляду відставки Разумкова

У «Слузі народу» зібрали понад 150 підписів, необхідних для реєстрації у Верховній Раді постанови про відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це повідомила спікер СН Юлія Палійчук.

«Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України», — написала вона в Telegram.

Підписи почали збирати в рамках засідання фракції у Трускавці. Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На 4 жовтня він запросив «слуг» на розмову, щоб обговорити претензії.