«Слуга народу» зібрала понад 100 підписів за відставку спікера Ради

Фракція «Слуга народу» вже зібрала понад 100 підписів за розгляд відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Про це «Бабелю» повідомило джерело у фракції.
Підписи почали збирати в рамках засідання фракції у Трускавці. Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили.
Депутатка Юлія Гришина повідомила, що зібрано 124 підписи.
«Підписи за відставку Разумкова збираються у спокійній обстановці без будь-якого тиску чи напруги. Переважна більшість керівництва фракції і комітетів вже підписали. У тому числі і я», — написала вона в Telegram.
Нардеп фракції Олексій Устенко в коментарі LB.ua заявив, що підписів вже більше 150.
Щоб зареєструвати в Раді постанову про відставку і розглянути її необхідно 150 підписів.
- 30 вересня глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що нардепи збирають підписи за відставку глави парламенту. Він опублікував документ, в якому глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці. На 4 жовтня він запросив «слуг» на розмову, щоб обговорити претензії.