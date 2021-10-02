«Слуга народу» зібрала понад 100 підписів за відставку спікера Ради

Фракція «Слуга народу» вже зібрала понад 100 підписів за розгляд відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у фракції.

Підписи почали збирати в рамках засідання фракції у Трускавці. Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили.

Депутатка Юлія Гришина повідомила, що зібрано 124 підписи.

«Підписи за відставку Разумкова збираються у спокійній обстановці без будь-якого тиску чи напруги. Переважна більшість керівництва фракції і комітетів вже підписали. У тому числі і я», — написала вона в Telegram.

Нардеп фракції Олексій Устенко в коментарі LB.ua заявив, що підписів вже більше 150.

Щоб зареєструвати в Раді постанову про відставку і розглянути її необхідно 150 підписів.