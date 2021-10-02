«Слуга народа» собрала более 100 подписей за отставку спикера Рады

Фракция «Слуга народа» уже собрала более 100 подписей за рассмотрение отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.
Об этом «Бабелю» сообщил источник во фракции.
Подписи начали собирать в рамках заседания фракции в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили.
Депутат Юлия Гришина сообщила, что собрано 124 подписи.
«Подписи за отставку Разумкова собираются в спокойной обстановке без какого-либо давления или напряжения. Преимущественное большинство руководства фракции и комитетов уже подписали. В том числе и я», — написала она в Telegram.
Нардеп фракции Алексей Устенко в комментарии LB.ua заявил, что подписей уже более 150.
Чтобы зарегистрировать в Раде постановление об отставке и рассмотреть его необходимо 150 подписей.
- 30 сентября глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что нардепы собирают подписи за отставку главы парламента. Он опубликовал документ, в котором глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности.
- Конфликт между «Слугой народа» и председателем ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности останется в политике. На 4 октября он пригласил «слуг» на разговор, чтобы обсудить претензии.