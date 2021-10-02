Відставка Разумкова: спікер запропонував «Слузі народу» зустрітися 4 жовтня й обговорити претензії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

Про це у Faсebook написала прессекретар Разумкова Ольга Туній.

Вона опублікувала лист спікера на адресу голови фракції «слуга» Давида Арахамії та решти нардепів. Разумков запрошує депутатів «у звʼязку з надходженням листа за підписом Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання Разумкова через незадовільну роботу на посаді».

Спікер пропонує провести зустріч у понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Верховної Ради.

При цьому у суботу стало відомо, що «Слуга народу» на зібранні фракції у Трускавці почала збирати підписи за відставку Разумкова.