Відставка Разумкова: спікер запропонував «Слузі народу» зустрітися 4 жовтня й обговорити претензії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.
Про це у Faсebook написала прессекретар Разумкова Ольга Туній.
Вона опублікувала лист спікера на адресу голови фракції «слуга» Давида Арахамії та решти нардепів. Разумков запрошує депутатів «у звʼязку з надходженням листа за підписом Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання Разумкова через незадовільну роботу на посаді».
Спікер пропонує провести зустріч у понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Верховної Ради.
При цьому у суботу стало відомо, що «Слуга народу» на зібранні фракції у Трускавці почала збирати підписи за відставку Разумкова.
- 30 вересня глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що нардепи збирають підписи за відставку глави парламенту. Він опублікував документ, в якому глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади. Пізніше прессекретар Разумкова підтвердила надходження запиту і заявила про готовність таких листів.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Арахамія назвав причиною свого звернення щодо відставки Разумкова «холодну регламентну війну».