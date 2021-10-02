Отставка Разумкова: спикер предложил «Слуге народа» встретиться 4 октября и обсудить претензии

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов фракции «Слуга народа» на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.
Об этом в Faсebook написала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
Она опубликовала письмо спикера в адрес главы фракции «слуг» Давида Арахамия и членов объединения. Разумков приглашает депутатов «в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве Разумкова из-за неудовлетворительной работы на посту».
Спикер предлагает провести встречу в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.
При этом в субботу стало известно, что фракция «Слуги народа», которая проводит собрание в Трускавце, начала собирать подписи за отставку Разумкова.
- 30 сентября глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что нардепы собирают подписи за отставку главы парламента. Он опубликовал документ, в котором глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности. Позже пресс-секретарь Разумкова подтвердила поступление запроса и заявила о готовности таких листов.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Арахамия назвал причиной своего обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».