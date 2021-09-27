Владимир Зеленский придумал форум «Украина 30». Его провела жена замглавы Офиса Зеленского, а оплатили олигархи, с которыми воюет Зеленский, но это большой секрет — расследование «Бабеля»

Форум в цифрах

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский открывал форум «Украина 30» громким анонсом: «Тридцатилетие независимости Украина отметит тридцатью форумами». Уложиться в срок не получилось — к августу в КВЦ «Парковый», неформальной штаб-квартире партии «Слуга народа», прошло 19 форумов. Каждый был посвящен отдельной теме: коронавирус, тарифы, образование, правосудие, безопасность и так далее.

Идеологом и инициатором «Украина 30» стал президент. Это гарантировало форуму участие топ-чиновников, известных бизнесменов и иностранных гостей. За несколько месяцев на форуме, кроме самого Зеленского, выступили несколько министров, дипломаты, руководители Офиса президента, депутаты «Слуги народа», президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Елена Зеленская и многие другие.

На «Украина 30» выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Getty Images

Несмотря на актуальные темы и топ-спикеров, собрать большую аудиторию в онлайне у «Украины 30» не получилось: в Twitter у форума 58 подписчиков, в Telegram — 330. В Facebook показатели значительно выше — 16 335 подписчиков. Их, в том числе, удалось привлечь за счет рекламы — на нее администраторы страницы потратили больше 20 тысяч долларов.

Одной из сильных сторон форума была качественная телекартинка и онлайн-трансляции. Выступления топ-спикеров транслировали в теленовостях, их также можно посмотреть на YouTube-канале форума. У него 4,3 тысячи подписчиков, сотни видео и 1,3 миллиона просмотров. Большинство видео набрали до тысячи просмотров. Рекордсмен — короткий 32-секундный ролик, в котором президент рассказывает о преимуществах антиолигархического закона. Видео записали не на форуме, а в Офисе президента. Оно собрало 83 тысячи просмотров. Вероятно, за счет платного промо.

Goodmedia и спонсоры

Ни на одной из официальных площадок форума нет информации о его организаторах. На сайте написано, что инициатор форума — президент, и указаны контактный номер телефона и электронная почта. По этому телефону информацию об организаторах нам предоставить отказались и предложили написать запрос. Ответ на него мы так и не получили.

Ничего не знают об организаторах и опрошенные нами участники и модераторы разных панелей форума — медийщики, эксперты в темах энергетики и технологий. Несколько источников «Бабеля», опосредовано связанных с форумом, на условиях анонимности рассказали, что «Украину 30» проводит компания Goodmedia, которую основал Кирилл Тимошенко. За выступления на мероприятии, по словам источников, часть компаний платили крупные суммы.

Goodmedia семьи Тимошенко В прошлом спортивный журналист и медийщик Кирилл Тимошенко официально зарегестрировал компанию Goodmedia в 2016 году. В LinkedIn CEO компании он значится с апреля 2014-го. Goodmedia занимается телепроизводстством, политическим и коммерческим пиаром и ивент-бизнесом. За последние годы Goodmedia успела поработать со многими известными политиками. В 2014-м компания снимала инаугурацию президента Петра Порошенко, в 2015-м вела избирательную кампанию партии УКРОП, делала ролики для тогда еще генпрокурора Юрия Луценко, выпускала фильмы — «Битва за Днепр» и «Пять дней с Игорем Кононенко». В 2017—2018 годах GoodMedia сняла целый ряд роликов о достижениях власти — правительства и Министерства информполитики. За это из бюджета компания получила 21,35 миллиона гривен. В 2019-м Goodmedia вела избирательную кампанию Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Тимошенко был продюсером известного ролика, в котором кандидат в президенты Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В том же 2019-м Goodmedia транслировала форум команды Порошенко «Открытый диалог» в киевском Дворце спорта. На вопрос «Бабеля» о том, почему Goodmedia работает с политиками c принципиально разными идеологиями, в апреле 2019-го Тимошенко ответил так: «Это бизнес. Если кто-то хочет, чтобы мы работали с ним одним, это стоит намного дороже. По поводу политических взглядов, мы не перебираем».

Подтвердить эту информацию нам помогли документы, которые в марте 2021-го Goodmedia подала для участия в тендере — компания хотела стать организатором Инвестиционного форума города Киева. Чтобы доказать профильную экспертизу, в тендерных документах Goodmedia назвала себя «одним из основных организаторов» форума «Украина 30».

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Также, согласно документам, для некоторых спикеров и компаний участие в форуме действительно было платным, например, для ДТЭК ВИЭ. Эта компания занимается возобновляемой энергетикой и входит в энергохолдинг олигарха Рината Ахметова ДТЭК. Согласно договору, Goodmedia «предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика» в форуме «Украина 30. Платежка». ДТЭК ВИЭ там представлял гендиректор Марис Куницкис, а ДТЭК — исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Сумму, которую компания Рината Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли. По информации «Бабеля» из достоверных источников, речь о 3,5 миллиона гривен. ДТЭК ВИЭ заплатила 696 тысяч гривен за «Украина 30. Платежка», еще 2,78 миллиона — ДТЭК за форум «Украина 30. Экология». В нем тоже принимали участие несколько представителей компании.

В ДТЭК нам подтвердили, что за участие в форуме компания действительно платила, но сумму уточнить отказались. «ДТЭК, наряду с другими крупными украинскими компаниями, выступил партнером форума «Украина 30», — ответили на запрос «Бабеля» в пресс-службе.

Ни на одной из публичных площадок форума мы не нашли информацию о партнерстве с ДТЭК или другими крупными частными компаниями. Но несколько источников на условиях анонимности рассказали «Бабелю», что принять участие в «Украина 30» им предлагали напрямую из Офиса президента и сразу предупреждали, что форуму нужно финансирование. Мы нашли еще девять компаний, которые стали партнерами форума. Две из них сотрудничество с «Украина 30» подтвердили, остальные на наши запросы не ответили. Все платежи прошли с формулировкой «комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)».