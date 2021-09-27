Володимир Зеленський придумав форум «Україна 30». Його провела дружина заступника голови Офісу Зеленського, а оплатили олігархи, з якими воює Зеленський, але це великий секрет — розслідування «Бабеля»

Форум у цифрах

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський відкривав форум «Україна 30» гучним анонсом: «Тридцятиріччя незалежності Україна відзначить тридцятьма форумами». Укластися в строк не вийшло — до серпня в КВЦ «Парковому», неформальній штаб-квартирі партії «Слуга народу», пройшло 19 форумів. Кожен був присвячений окремій темі: коронавірус, тарифи, освіта, правосуддя, безпека тощо.

Ідеологом та ініціатором «України 30» став президент. Це гарантувало форуму участь топчиновників, відомих бізнесменів та іноземних гостей. За кілька місяців на форумі, крім самого Зеленського, виступили кілька міністрів, дипломати, керівники Офісу президента, депутати «Слуги народу», президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Олена Зеленська та ще багато хто.

У форумі «Україна 30» взяла участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Getty Images

Попри актуальні теми та топспікерів, зібрати велику аудиторію в онлайні в «України 30» не вийшло: у Twitter форум має 58 підписників, у Telegram — 330. У Facebook показники значно вищі — 16 335 підписників. Їх, зокрема, вдалося залучити за рахунок реклами — на неї адміністратори сторінки витратили понад 20 тисяч доларів.

Однією із сильних сторін форуму була якісна телекартинка і онлайн-трансляції. Виступи топспікерів транслювали в теленовинах, їх також можна подивитися на YouTube-каналі форуму. У нього 4,3 тисячі підписників, сотні відео та 1,3 мільйона переглядів. Більшість відео набрали до тисячі переглядів. Рекордсмен — короткий 32-секундний ролик, в якому президент розповідає про переваги антиолігархічного закону. Відео записали не на на форумі, а в Офісі президента. Воно зібрало 83 тисячі переглядів. Імовірно, за рахунок платного промо.

Goodmedia і спонсори

На жодному з офіційних майданчиків форуму немає інформації про його організаторів. На сайті зазначено, що ініціатор форуму — президент, і вказані контактний номер телефону й електронна пошта. За цим телефоном інформацію про організаторів нам надати відмовилися і запропонували написати запит. Відповідь на нього ми так і не отримали.

Нічого не знають про організаторів й опитані нами учасники та модератори різних панелей форуму — медійники, експерти в темах енергетики і технологій. Кілька джерел «Бабеля», опосередковано повʼязаних із форумом, на умовах анонімності розповіли, що «Україну 30» проводить компанія Goodmedia, яку заснував Кирило Тимошенко. За виступи на заході, стверджують джерела, частина компаній платила великі суми.

Goodmedia сімʼї Тимошенка У минулому спортивний журналіст і медійник, Кирило Тимошенко офіційно зареєстрував компанію Goodmedia у 2016 році. У LinkedIn CEO компанії він значиться з квітня 2014-го. Goodmedia займається телевиробництвом, політичним і комерційним піаром та івент-бізнесом. За останні роки Goodmedia встигла попрацювати з багатьма відомими політиками. У 2014-му компанія знімала інавгурацію президента Петра Порошенка, у 2015-му вела виборчу кампанію партії УКРОП, робила ролики для тоді ще генпрокурора Юрія Луценка, випустила фільми «Битва за Дніпро» і «Пʼять днів з Ігорем Кононенком». У 2017—2018 роках GoodMedia зняла цілу низку роликів про досягнення влади — уряду та Міністерства інформполітики. За це з бюджету компанія отримала 21,35 мільйона гривень. У 2019 році Goodmedia вела виборчу кампанію Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». Тимошенко був продюсером відомого ролика, в якому кандидат у президенти Зеленський викликав Порошенка на дебати. У тому ж 2019-му Goodmedia транслювала форум команди Порошенка «Відкритий діалог» у київському Палаці спорту. На запитання «Бабеля» про те, чому Goodmedia працює з політиками з принципово різними ідеологіями, у квітні 2019 року Тимошенко відповів так: «Це бізнес. Якщо хтось хоче, щоб ми працювали з ним одним, це коштує набагато дорожче. Щодо політичних поглядів, ми не перебираємо».

Підтвердити цю інформацію нам допомогли документи, які в березні 2021 року Goodmedia подала для участі в тендері — компанія хотіла стати організатором Інвестиційного форуму міста Києва. Щоб довести профільну експертизу, у тендерних документах Goodmedia назвала себе «одним з основних організаторів» форуму «Україна 30».

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Також, згідно з документами, для деяких спікерів і компаній участь у форумі справді була платною, наприклад для ДТЕК ВДЕ. Ця компанія займається відновлювальною енергетикою і входить в енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова ДТЕК. Згідно з угодою, Goodmedia «надала комплекс послуг з організації та забезпечення участі замовника» у форумі «Україна 30. Платіжка». ДТЕК ВДЕ там представляв гендиректор Маріс Куніцкіс, а ДТЕК — виконавчий директор Дмитро Сахарук. Суму, яку компанія Ріната Ахметова заплатила Goodmedia, у тендерних документах приховали. За інформацією «Бабеля» з достовірних джерел, ідеться про 3,5 мільйона гривень. ДТЕК ВДЕ заплатила 696 тисяч за «Україна 30. Платіжка», ДТЕК — ще 2,78 мільйона за форум «Україна 30. Екологія». У ньому теж брали участь кілька представників компанії.

У ДТЕК нам підтвердили, що за участь у форумі компанія справді платила, але суму уточнити відмовилися. «ДТЕК, поряд з іншими великими українськими компаніями, виступив партнером форуму «Україна 30», — відповіли на запит «Бабеля» у пресслужбі.

На жодному з публічних майданчиків форуму ми не знайшли інформацію про партнерство із ДТЕК або іншими великими приватними компаніями. Але кілька джерел на умовах анонімності розповіли «Бабелю», що взяти участь в «Україні 30» їм пропонували безпосередньо з Офісу президента і відразу попереджали, що форуму потрібне фінансування. Ми знайшли ще девʼять компаній, які стали партнерами форуму. Дві з них співпрацю з «Україною 30» підтвердили, інші на наші запити не відповіли. Усі платежі пройшли з формулюванням «комплекс послуг з організації забезпечення участі в заході (назва форуму)».