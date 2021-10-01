Замглавы ОП Тимошенко после расследования о форуме «Украина 30» объявил бойкот «Бабелю»  

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обвинил журналистов «Бабеля» в том, что они исказили его позицию в расследовании об организаторах форума «Украина 30», и заявил, что больше не будет общаться с изданием.

Об этом он рассказал перед началом выездного заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце в пятницу, 1 октября.

Тимошенко, у которого корреспондентка «Бабеля» пыталась получить комментарий, сказал, что не будет общаться с журналистами издания. На уточняющие вопросы замглавы ОП ответил, что в расследовании о форуме «Украина 30» была искажена позиция его семьи: «Я знаю, что моя жена говорит, что ее компания не работала с бюджетными учреждениями, — вы это не ставите. Она говорит, что не работает с бюджетом, — вы не ставите, это неинтересно. Если вы работаете с прямой речью, это интересно, а если вы искажаете факты, я не хочу общаться с вами».

Тимошенко также добавил, что «Бабель» использовал в расследовании «половину предложения» из его ответа на запрос.