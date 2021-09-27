Президентский форум «Украина 30» провела компания жены замглавы ОП Кирилла Тимошенко

Организатором всеукраинского форума «Украина 30», который инициировал глава государства Владимир Зеленский, стала компания Goodmedia жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко — Алены Тимошенко. Она получила это право без конкурса и за услуги ей выплатили миллионы гривен.

Об этом говорится в расследовании «Бабеля».

Инициатором и идеологом «Украины 30» стал президент Владимир Зеленский. С февраля по август 2021 года в столичном выставочном центре «Парковый» в общей сложности прошло 19 форумов. Каждый был посвящен отдельной теме: коронавирус, тарифы, образование, правосудие, безопасность и так далее.

На форуме выступал сам Зеленский и его супруга, министры, дипломаты, руководители Офиса президента, депутаты «Слуги народа», президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и многие другие.

Ни на одной из официальных площадок форума нет информации об организаторе мероприятия. Как выяснил «Бабель», им была компания Goodmedia, которой руководит супруга замглавы ОП Алена Тимошенко. В марте 2021-го в тендерной документации для организации Инвестиционного форума города Киева Goodmedia назвала себя «одним из основных организаторов» форума «Украина 30».