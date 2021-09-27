Президентський форум «Україна 30» провела компанія дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка

Організатором всеукраїнського форуму «Україна 30», який ініціював глава держави Володимир Зеленський, стала компанія Goodmedia дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка — Олени Тимошенко. Вона отримала це право без конкурсу і за послуги їй виплатили мільйони гривень.

Про це йдеться в розслідуванні «Бабеля».

Ініціатором і ідеологом форуму «Україна 30» став президент Володимир Зеленський. З лютого по серпень 2021 року в столичному виставковому центрі «Парковий» загалом пройшло 19 форумів. Кожен був присвячений окремій темі: коронавірус, тарифи, освіта, правосуддя, безпека та ін.

На форумі виступав сам Зеленський і його дружина, міністри, дипломати, керівники Офісу президента, депутати «Слуги народу», президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і багато інших.

На жодному з офіційних майданчиків форуму немає інформації про організатора заходу. Як зʼясував «Бабель», ним була компанія Goodmedia, якою керує дружина заступника голови ОП Олена Тимошенко. У березні 2021-го в тендерній документації для організації Інвестиційного форуму міста Києва Goodmedia назвала себе «одним з основних організаторів» форуму «Україна 30».