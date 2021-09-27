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Президентський форум «Україна 30» провела компанія дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка

Автор:
Костя Войтенко
Дата:
Президентський форум «Україна 30» провела компанія дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка

Кирило Тимошенко

Пресслужба Офісу президента України

Організатором всеукраїнського форуму «Україна 30», який ініціював глава держави Володимир Зеленський, стала компанія Goodmedia дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка — Олени Тимошенко. Вона отримала це право без конкурсу і за послуги їй виплатили мільйони гривень.

Про це йдеться в розслідуванні «Бабеля».

Ініціатором і ідеологом форуму «Україна 30» став президент Володимир Зеленський. З лютого по серпень 2021 року в столичному виставковому центрі «Парковий» загалом пройшло 19 форумів. Кожен був присвячений окремій темі: коронавірус, тарифи, освіта, правосуддя, безпека та ін.

На форумі виступав сам Зеленський і його дружина, міністри, дипломати, керівники Офісу президента, депутати «Слуги народу», президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і багато інших.

На жодному з офіційних майданчиків форуму немає інформації про організатора заходу. Як зʼясував «Бабель», ним була компанія Goodmedia, якою керує дружина заступника голови ОП Олена Тимошенко. У березні 2021-го в тендерній документації для організації Інвестиційного форуму міста Києва Goodmedia назвала себе «одним з основних організаторів» форуму «Україна 30».

За даними «Бабеля», бюджетні гроші на організацію не витрачали, і право провести «Україна 30» компанія подружжя Тимошенків отримала без конкурсу. Водночас за участь у форумі різні компанії заплатили Goodmedia мільйони гривень. Зокрема, компанії, що входять у холдинг олігарха Ріната Ахметова ДТЕК, перерахували приблизно 3,5 мільйона гривень.

«Бабель» звернувся в GoodMedia з великим списком запитань, зокрема, з проханням пояснити, як компанія дружини заступника голови Офісу президента стала організатором президентського форуму. У компанії більшість запитань проігнорували та заявили, що конфлікту інтересів немає: форум недержавний, і в керівництві компанії держслужбовців немає.

Приблизно те ж саме «Бабелю» відповів Кирило Тимошенко — він давно відійшов від справ Goodmedia, а компанія його дружини не займається державними проєктами за бюджетні гроші. Однак, за інформацією видання, це не зовсім так. У березні 2021-го Goodmedia хотіла стати організатором Інвестиційного форуму Києва — його проводили за кошти бюджету. Компанія брала участь у тендері, але програла. На відміну від «Україна 30» цей форум своїх спонсорів не приховував — їх логотип на стартовій сторінці сайту.

Як повідомив «Бабелю» на умовах анонімності співробітник антикорупційних органів, юридично довести конфлікт інтересів у діях заступника голови ОП можна, якщо виявиться, що Goodmedia стала учасником форуму за його прямим і письмовим розпорядженням. Але таких доказів, каже експерт, ніхто не залишає. Те ж саме стосується учасників форуму. Юридично неможливо довести — великі компанії платили за «Україну 30», виходячи з бізнес-інтересів або під тиском влади. «Етично до цієї історії, звичайно, є запитання. А з точки зору закону — це лазівка, якою можна користуватися», — вважає співрозмовник з антикорупційних органів.