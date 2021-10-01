Заступник голови ОП Тимошенко після розслідування про форум «Україна 30» оголосив бойкот «Бабелю»

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко звинуватив журналістів «Бабеля» в тому, що вони спотворили його позицію в розслідуванні про організаторів форуму «Україна 30», і заявив, що більше не буде спілкуватися з виданням.
Про це він розповів перед початком виїзного засідання фракції «Слуга народу» в Трускавці у пʼятницю, 1 жовтня.
Тимошенко, у якого кореспондентка «Бабеля» намагалася отримати коментар, сказав, що не спілкуватиметься з журналістами видання. На уточнюючі питання заступник голови ОП відповів, що в розслідуванні про форум «Україна 30» була спотворена позиція його сімʼї: «Я знаю, що моя дружина каже, що її компанія не працювала з бюджетними установами, — ви це не ставите. Вона каже, що не працює з бюджетом, — ви не ставите, це нецікаво. Якщо ви працюєте з прямою мовою, це цікаво, а якщо ви перекручуєте факти, я не хочу спілкуватися з вами».
Тимошенко також додав, що «Бабель» використовував в розслідуванні «пів речення» з його відповіді на запит.
Ми наводимо повну версію коментаря Тимошенка: «Я не займаюся діяльністю компанії Goodmedia з моменту, як був призначений заступником глави Офісу президента. У перші місяці моєї роботи, в інтервʼю «Новому Времени» я заявив, що компанія, якою я володів, — не займатиметься державними проєктами за бюджетні кошти. Так і відбувається по сей день. Про це ми домовилися з моєю дружиною Оленою, яка тепер володіє і займається компанією Goodmedia. Але судячи з вашого запитання — на думку видання «Бабель», Goodmedia не може займатися взагалі в принципі будь-якою діяльністю. Спасибі».
У тексті його коментар був поданий в наступному вигляді: «Приблизно те ж «Бабелю» відповів Кирило Тимошенко — він давно відійшов від справ компанії, а компанія його дружини не займається державними проєктами за бюджетні гроші».
Редакція «Бабеля» вважає звинувачення Кирила Тимошенка голослівними.