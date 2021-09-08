УП: На дне рождения заместителя главы ОП Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела

Среди гостей на праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела.

Об этом говорится в репортаже Михаила Ткача для «Украинской правды».

На празднике в загородном ресторанном комплексе присутствовал заместитель главы Национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Его теща владеет несколькими объектами недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардейцы в деле «Укрбуда».

Татарова подозревают в том, что в 2017 году, когда он работал юристом «Укрбуда», он был причастен к передаче взятки чиновнику криминалистического учреждения МВД.

Главный подозреваемый по делу — экс-нардеп Максим Микитась — ранее заявлял, что именно Цуцкиридзе помогал Татарову решать проблемы «Укрбуда» с Министерством внутренних дел.

Также среди гостей был заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. Кроме того, на празднование пришли бывшие и действующие чиновники правоохранительных органов.