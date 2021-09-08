УП: На дне рождения заместителя главы ОП Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела

Среди гостей на праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела.
Об этом говорится в репортаже Михаила Ткача для «Украинской правды».
На празднике в загородном ресторанном комплексе присутствовал заместитель главы Национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Его теща владеет несколькими объектами недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардейцы в деле «Укрбуда».
Татарова подозревают в том, что в 2017 году, когда он работал юристом «Укрбуда», он был причастен к передаче взятки чиновнику криминалистического учреждения МВД.
Главный подозреваемый по делу — экс-нардеп Максим Микитась — ранее заявлял, что именно Цуцкиридзе помогал Татарову решать проблемы «Укрбуда» с Министерством внутренних дел.
Также среди гостей был заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. Кроме того, на празднование пришли бывшие и действующие чиновники правоохранительных органов.
- В начале августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента адвоката Олега Татарова — он курирует реформу правоохранительной системы. Это назначение раскритиковали правозащитники, бывшие активисты Майдана, многие адвокаты и политики. Они напомнили властям, что во время Революции достоинства Татаров работал в МВД под руководством Виталия Захарченко и оправдывал силовиков, когда те били и пытали протестующих. Татаров также был адвокатом нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, защищал бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и называет Майдан государственным переворотом, а его участников — преступниками.
- Татарова также подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забирал дело в НАБУ и передавал его СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова.