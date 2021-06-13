«Мы за два года уже видели много фейков и перекручиваний». В «Слуге народа» уклонились от комментария о ситуации с Татаровым

Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко в интервью «Бабелю» не смог ответить на вопрос, почему Офис президента не реагирует на ситуацию с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым, к которому у общественности накопилось немало претензий.

«А что Татаров? Он, по версии [главы Центра противодействия коррупции] Виталия Шабунина, что-то плохое сделал?» — ответил он вопросом на вопрос.

В ответ на уточнение, что, по словам Шабунина, Татаров срывает конкурс на назначение главы САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) в интересах Офиса президента, Корниенко снова ушел от ответа, зато опять спросил: «Почему именно Татаров, кто так решил? Виталик написал — и все такие: «Блин! Точно!»