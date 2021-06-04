Нардеп от «Слуги народа» выбыл из конкурса на руководителя САП

Народный депутат от «Слуги народа» и глава правового комитета Верховной Рады Андрей Костин не прошел на следующий этап отбора председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в своем Telegram написал глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

По его словам, во время собеседования и проверки на добродетель за Костина не проголосовали два члена комиссии и ни один из международных экспертов. Поддержали Костина только пять человек.

Шабунин называет Костина кандидатом от власти, которого продвигали на эту должность. Теперь же, по его словам, члены комиссии от парламента будут намеренно заваливать конкурс, чтобы он не состоялся.

С 1 июня комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы САП. Члены комиссии уже пообщались с половиной кандидатов и допустили к следующему этапу лишь одного — Александра Клименко.