Нардеп від «Слуги народу» вибув із конкурсу на очільника САП

Народний депутат від «Слуги народу» й очільник правового комітету Верховної Ради Андрій Костін не пройшов до наступного етапу відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це у своєму Telegram написав голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.
За його словами, під час співбесіди та перевірки на доброчесність за Костіна не проголосували двоє членів комісії та жоден з міжнародних експертів. Підтримали Костіна лише п’ятеро осіб.
Шабунін називає Костіна кандидатом від влади, якого просували на цю посаду. Тепер же, за його словами, члени комісії від парламенту будуть навмисно завалювати конкурс, щоб він не відбувся.
З 1 червня комісія проводить співбесіди з кандидатами на посаду голови САП. Члени комісії вже поспілкувалися з половиною кандидатів і допустили до наступного етапу лише одного — Олександра Клименка.
- На вакантні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подалися 169 кандидатів, з яких до конкурсу допустили лише 128. Конкурсна комісія повинна визначити переможців на три посади: керівник САП, його заступник і начальник відділу.
- 17 вересня Верховна Рада з третьої спроби затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження. В Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС і півторамільярдний транш допомоги, оскільки уряд просуває до комісії сумнівних кандидатів.