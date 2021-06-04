Нардеп від «Слуги народу» вибув із конкурсу на очільника САП

Народний депутат від «Слуги народу» й очільник правового комітету Верховної Ради Андрій Костін не пройшов до наступного етапу відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це у своєму Telegram написав голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

За його словами, під час співбесіди та перевірки на доброчесність за Костіна не проголосували двоє членів комісії та жоден з міжнародних експертів. Підтримали Костіна лише п’ятеро осіб.

Шабунін називає Костіна кандидатом від влади, якого просували на цю посаду. Тепер же, за його словами, члени комісії від парламенту будуть навмисно завалювати конкурс, щоб він не відбувся.

З 1 червня комісія проводить співбесіди з кандидатами на посаду голови САП. Члени комісії вже поспілкувалися з половиною кандидатів і допустили до наступного етапу лише одного — Олександра Клименка.