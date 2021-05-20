Зеленский назвал Татарова «профессиональным человеком», но все вопросы по нему переадресовал главе ОП

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции назвал заместителя главы Офиса президента Олега Татарова «профессиональным человеком». Так он ответил на вопрос журналистки о целесообразности и важности Татарова для команды президента.

«Я хотел бы, чтобы про советников ОП вопросы задавали главе Офиса президента [...]. Говоря о временах Захарченко, там работало тысяч 30 человек. Об оценке мне сложно говорить, этим должен заниматься Андрей Ермак. Я знаю, что он считает, и я так считаю, что он профессиональный человек. В остальном мне сложно рассуждать», — сказал Зеленский.

Говоря о высказываниях Татарова о Революции достоинства, Зеленский сказал, что слышал об этом на уровне слухов. «Я задавал ему вопросы… если человек считает, что Янукович Виктор Федорович... это был госпереворот, то у нас такие люди не работают», — заявил он.

Журналисты таким ответом после пресс-конференции были недовольны. В частности, Зеленского упрекнули в том, что именно он назначил Татарова своим указом и несет за него ответственность.