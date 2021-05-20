Зеленский назвал Татарова «профессиональным человеком», но все вопросы по нему переадресовал главе ОП

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции назвал заместителя главы Офиса президента Олега Татарова «профессиональным человеком». Так он ответил на вопрос журналистки о целесообразности и важности Татарова для команды президента.
«Я хотел бы, чтобы про советников ОП вопросы задавали главе Офиса президента [...]. Говоря о временах Захарченко, там работало тысяч 30 человек. Об оценке мне сложно говорить, этим должен заниматься Андрей Ермак. Я знаю, что он считает, и я так считаю, что он профессиональный человек. В остальном мне сложно рассуждать», — сказал Зеленский.
Говоря о высказываниях Татарова о Революции достоинства, Зеленский сказал, что слышал об этом на уровне слухов. «Я задавал ему вопросы… если человек считает, что Янукович Виктор Федорович... это был госпереворот, то у нас такие люди не работают», — заявил он.
Журналисты таким ответом после пресс-конференции были недовольны. В частности, Зеленского упрекнули в том, что именно он назначил Татарова своим указом и несет за него ответственность.
- В начале августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента адвоката Олега Татарова — он курирует реформу правоохранительной системы. Это назначение раскритиковали правозащитники, бывшие активисты Майдана, многие адвокаты и политики. Они напомнили власти, что во время Революции достоинства Татаров работал в МВД под руководством Виталия Захарченко и оправдывал силовиков, когда те избивали и пытали протестующих. Татаров также был адвокатом нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского и защищал бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова — он называет Майдан государственным переворотом, а его участников — преступниками.
- Татарова также подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забрал дело у НАБУ и передавал его СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова.