Зеленський назвав Татарова «професійною людиною», але всі питання по ньому переадресував голові ОП

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції назвав заступника голови Офісу президента Олега Татарова «професійною людиною». Так він відповів на запитання журналістки про доцільність і важливість Татарова для команди президента.
«Я хотів би, щоб про радників ОП питання ставили голові Офісу президента [...]. Говорячи про часи Захарченка, там працювало тисяч 30 осіб. Про оцінку мені складно говорити, цим повинен займатися Андрій Єрмак. Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина. В іншому мені складно розмірковувати», — сказав Зеленський.
Говорячи про висловлювання Татарова про Революцію гідності, Зеленський сказав, що чув про це на рівні чуток. «Я ставив йому питання... якщо людина вважає, що Янукович Віктор Федорович... це був державний переворот, то у нас такі люди не працюють», — заявив він.
Журналісти такою відповіддю після пресконференції були незадоволені. Зокрема, Зеленському дорікнули тим, що саме він призначив Татарова своїм указом і несе за нього відповідальність.
- На початку серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента адвоката Олега Татарова — він курирує реформу правоохоронної системи. Це призначення розкритикували правозахисники, колишні активісти Майдану, багато адвокатів і політиків. Вони нагадали владі, що під час Революції гідності Татаров працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка й виправдовував силовиків, коли ті били й катували протестувальників. Татаров також був адвокатом нардепа від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського, захищав колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і називає Майдан державним переворотом, а його учасників — злочинцями.
- Татарова також підозрюють у причетності до справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забирав справу у НАБУ і передавав її СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання в справу Татарова.