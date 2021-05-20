Зеленський назвав Татарова «професійною людиною», але всі питання по ньому переадресував голові ОП

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції назвав заступника голови Офісу президента Олега Татарова «професійною людиною». Так він відповів на запитання журналістки про доцільність і важливість Татарова для команди президента.

«Я хотів би, щоб про радників ОП питання ставили голові Офісу президента [...]. Говорячи про часи Захарченка, там працювало тисяч 30 осіб. Про оцінку мені складно говорити, цим повинен займатися Андрій Єрмак. Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина. В іншому мені складно розмірковувати», — сказав Зеленський.

Говорячи про висловлювання Татарова про Революцію гідності, Зеленський сказав, що чув про це на рівні чуток. «Я ставив йому питання... якщо людина вважає, що Янукович Віктор Федорович... це був державний переворот, то у нас такі люди не працюють», — заявив він.

Журналісти такою відповіддю після пресконференції були незадоволені. Зокрема, Зеленському дорікнули тим, що саме він призначив Татарова своїм указом і несе за нього відповідальність.