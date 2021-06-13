«Ми за два роки вже бачили багато фейків і перекручень». У «Слузі народу» ухилилися від коментаря про ситуацію з Татаровим

Очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Бабелю» не зміг відповісти на запитання, чому Офіс президента не реагує на ситуацію із заступником голови ОП Олегом Татаровим, до якого громадськість має чимало претензій.

«А що Татаров? Він, за версією [глави Центру протидії корупції] Віталія Шабуніна, щось погане зробив?» — відповів він запитанням на запитання.

У відповідь на уточнення, що, за словами Шабуніна, Татаров зриває конкурс на призначення глави САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) в інтересах Офісу президента, Корнієнко знову уникнув відповіді, натомість ще раз запитав: «Чому саме Татаров, хто так вирішив? Віталік написав — і всі такі: «Блін! Точно!»