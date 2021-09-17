В. о. директора ДБР: Слідство поки не з’ясувало, чи був нардеп Трухін за кермом під час ДТП — відеокамери на місці аварії були демонтовані

Слідство у справі за фактом аварії за участю автомобіля, в якому був народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Трухін, поки не з’ясувало, хто саме перебував за кермом машини. Справа в тім, що відеокамери поруч з місцем ДТП були демонтовані через ремонт траси.
Про це розповів в. о. директора ДБР Олексій Сухачов в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна, яке вийшло 17 вересня.
За його словами, Бюро отримало всі матеріали від Нацполіції щодо аварії, але чекає результатів декількох «важливих експертиз у справі».
«Ми дуже чекаємо на ці результати, а після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі», — розповів Сухачов. Про які саме експертизи йдеться, він не уточнив, але зауважив, що встановлені всі учасники ДТП.
Сухачов повідомив, що слідство так і не з’ясувало, хто саме перебував за кермом Audi (саме в цьому авто був Трухін).
«Ні, ми не встановили хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження», — сказав в. о. директора.
Він пояснив, що був проведений аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва. Але на ділянці автомагістралі «Бориспіль — Київ», де сталася ДТП, проводився ремонт, і камери були демонтовані.
«Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали», — сказав Сухачов.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був у авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуга народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.
- Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.