Нардеп Трухін в Раді заявив, що йому «нічого боятися» через ДТП

Депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін заявив, що йому нічого боятися через резонансне ДТП і винним себе він не вважає. Депутат запевняє, в день аварії він не був пʼяний.
Про це він розповів у кулуарах парламенту, який сьогодні вийшов на роботу після літніх канікул, передає «Радіо Свобода».
«Насправді мені боятися нічого, я себе не вважаю винним, я абсолютно чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів вийти на брифінг і прокоментувати журналістам, але слідчі і адвокати заборонили будь-що коментувати», — сказав Трухін.
Він також поскаржився на тиск з боку ЗМІ, заявивши, що від пильної уваги морально страждає його родина.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був у авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуга народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.
- Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.