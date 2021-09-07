Нардеп Трухин в Раде заявил, что ему «нечего бояться» из-за ДТП

Депутат от «Слуги народа» Александр Трухин заявил, что ему нечего бояться из-за резонансного ДТП и виновным себя он не считает. Депутат уверяет, в день аварии он не был пьян.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, который сегодня вышел на работу после летних каникул, передает «Радио Свобода».

«На самом деле мне бояться нечего. Я себя не считаю виновным, я абсолютно честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел выйти на брифинг и прокомментировать журналистам, но следователи и адвокаты запретили что-либо комментировать », — сказал Трухин.

Он также пожаловался на давление со стороны СМИ, заявив, что от пристального внимания морально страдает его семья.