Верховная Рада возобновляет работу после каникул. Что рассмотрят депутаты в первый день?

Верховная Рада возвращается к работе после летних каникул. Эта неделя у депутатов — пленарная.
Сайт ВР опубликовал повестку дня.
В первом чтении депутаты планируют рассмотреть следующие законопроекты:
- законопроект № 5324 о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам;
- проект № 5467 о формировании и размещении государственного или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров и квалифицированных рабочих на последипломное образование;
- № 5641 — проект закона о военном образовании и науке;
- № 5002 — проект о библиотеках и библиотечном деле;
- № 5608 — проект о совершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты;
- № 4323 — проект закона о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления;
- № 4668 — проект об усовершенствовании пенсионного законодательства;
- № 4286 — проект о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.
Во втором чтении депутаты рассмотрят:
- № 4416-1 — проект закона об индустриальных парках;
- № 5248 — проект закона относительно одновременного перехода прав на земельный участок с переходом прав на объект недвижимого имущества, которое находится на участке;
- № 3952 — проект о внесении изменений в законодательные акты для открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях;
- № 5205 — проект закона о театрах и театральном деле.