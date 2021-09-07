Верховна Рада відновлює роботу після канікул. Що розглянуть депутати в перший день?

Верховна Рада повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів — пленарний.
Сайт ВР опублікував порядок денний.
У першому читанні депутати планують розглянути наступні законопроєкти:
- законопроєкт № 5324 про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання розробки порядку присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам;
- проєкт № 5467 про формування і розміщення державного або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, професійною вищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів і кваліфікованих робітників на післядипломну освіту;
- № 5641 — проєкт закону щодо військової освіти і науки;
- № 5002 — проєкт про бібліотеки і бібліотечну справу;
- № 5608 — проєкт щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту;
- № 4323 — проєкт закону щодо застосування до засуджених і осіб, яких тримають під вартою, заходів примусового годування;
- № 4668 — проєкт щодо удосконалення пенсійного законодавства;
- № 4286 — проєкт про внесення змін до Кодексу цивільного захисту щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.
У другому читанні депутати розглянуть:
- № 4416-1 — проєкт закону про індустріальні парки;
- № 5248 — проєкт закону щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку з переходом прав на обʼєкт нерухомого майна, яке розташоване на ділянці;
- № 3952 — проєкт про внесення змін до законодавчих актів для відкритості інформації про розмір оплати праці в держкомпаніях;
- № 5205 — проєкт закону про театри і театральну справу.