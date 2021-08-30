Пострадавший в ДТП с нардепом Трухиным водитель Daewoo: Меня уже вызывали в полицию

Водитель Daewoo Lanos Валентин Шовкошитний, который пострадал в резонансном ДТП с участием авто с народным депутатом Александром Трухиным, сообщил, что его уже вызвали в полицию. Но он не видел, кто именно находился за рулем Audi A8 и, по сообщениям СМИ, виновен в аварии.

Об этом Шовкошитний рассказал «Бабелю». По его словам, после ДТП он оказался заблокирован в машине из-за поврежденной двери. Был ли за рулем Audi A8 Трухин, как сообщают СМИ, Шовкошитний не видел.

«Меня заблокировало, подошел человек — выломал двери, выпустил меня и моих пассажиров. Пока я вышел, прошло минут двадцать. Кто лежал, кто ходил – я не видел просто», — рассказал он «Бабелю», добавив, что водитель Audi не обращался к нему после аварии.

Шовкошитний также сообщил, что его уже вызвали в полицию из-за возбужденного по факту ДТП уголовного дела. Кто еще является его фигурантом — неизвестно.

В ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ», которой принадлежит еще один пострадавший в ДТП Ford Kuga, отказались комментировать «Бабелю» аварию. Именно в этом авто находились глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник. Обоих после инцидента госпитализировали, о чем еще 23 августа сообщили в УАФ.

По данным Цензор.НЕТ, третий автомобиль — Audi A8 — принадлежит компании «Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Андреевский», зарегистрированной в Днепропетровский области.

Сейчас ее собственник — Евгения Готвянская. Но до 2019 года частью компании владел отец нардепа Трухина Николай Алексеевич. При этом у самого «слуги» в декларации указаны сотни гектаров земли в селе Андреевка Хорольского района Полтавской области.

Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах также пишет, что за рулем Audi A8 находился не Трухин, как сообщили многие СМИ, а Виктор Склема. Это помощник еще одного пассажира авто — Фахраддина Мухтарова, депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа».